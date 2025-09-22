"We zijn geschokt door het misbruik en onder de indruk van de moed van de slachtoffers die met hun verhaal naar buiten komen. We veroordelen elke vorm van misbruik en bieden onze excuses en medeleven aan", zegt zuster Mieke Kerckhof, voorzitter van de URV.

Opvangpunt

Slachtoffers kunnen zich ook melden bij het opvangpunt van de Kerk, via info.misbruik@kerknet.be, voor zowel verjaarde als niet-verjaarde feiten. Daar krijgen ze een luisterend oor, informatie en begeleiding, klinkt het. Ook wie al een melding deed maar nood heeft aan een bijkomend gesprek, kan er terecht.

