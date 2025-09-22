Foto VTM
De Unie van Religieuzen van Vlaanderen (URV), een koepelorganisatie van paters en nonnen, roept dan toch slachtoffers van seksueel misbruik in Vlaamse congregaties op om klacht in te dienen bij Justitie. De oproep volgt op de VTM-reeks De Nonnen, waarvan de tweede aflevering misbruik belichtte in het weeshuis Sint-Vincentius in Zelem en Stella-Maris in Kortrijk.
"We zijn geschokt door het misbruik en onder de indruk van de moed van de slachtoffers die met hun verhaal naar buiten komen. We veroordelen elke vorm van misbruik en bieden onze excuses en medeleven aan", zegt zuster Mieke Kerckhof, voorzitter van de URV.
Opvangpunt
Slachtoffers kunnen zich ook melden bij het opvangpunt van de Kerk, via info.misbruik@kerknet.be, voor zowel verjaarde als niet-verjaarde feiten. Daar krijgen ze een luisterend oor, informatie en begeleiding, klinkt het. Ook wie al een melding deed maar nood heeft aan een bijkomend gesprek, kan er terecht.
In de uitzending getuigde een slachtoffer dat hij op aanraden van priester Rik Devillé contact opnam met het kerkelijk opvangpunt. Hij kreeg daarop een schadevergoeding van 6.600 euro, vijftig jaar na de feiten van seksueel misbruik. De man deed voor het eerst zijn verhaal in een Humo-artikel eind 2023.
Aangescherpt beleidsplan
De Kerk werkt aan een aangescherpt beleidsplan seksueel misbruik. Dat gebeurt via de stichting Dignity, waarin bisschoppen en religieuzen samenwerken met slachtoffers en overheid. Jessika Soors is aangesteld als nationaal coördinator. "De strijd tegen seksueel misbruik binnen de Kerk is uitdagend, maar we gebruiken de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie als kompas voor een multidisciplinaire aanpak die tegemoetkomt aan de noden van slachtoffers", benadrukt ze.