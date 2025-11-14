Het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) kreeg in 2015 een eerste melding over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen het gezin. Een toen 14-jarig meisje zou op vraag van haar vader A.L. (56) seksuele handelingen stellen bij haar moeder A.H. (53). Uiteindelijk werd het parket pas in 2021 ingeschakeld.

Vijftal keer

Tijdens het onderzoek bevestigde het slachtoffer dat ze haar moeder op de mond moest kussen en dat ze elkaars borsten aanraakten. Haar vader keek toe en zou eveneens haar borsten betast hebben. De feiten zouden zich een vijftal keer in de living en de veranda afgespeeld hebben. De beklaagden verklaarden dat het hoogstens een tweetal keer gebeurde.

Minimaliseren

Volgens het openbaar ministerie minimaliseerden de ouders van het meisje de feiten. In die omstandigheden vorderde de procureur een principiële bestraffing van twee jaar cel, eventueel onder voorwaarden. Na de pleidooien van de verdediging verleende het OM uiteindelijk toch een positief advies voor opschorting van straf.

“Het moet stoppen”

De verdediging benadrukte immers dat de redelijke termijn ernstig overschreden is. "Hun dochter is ondertussen 24 jaar en wil ook dat het allemaal stopt", aldus meester Floor Ameye. Ook voor de moeder stuurde meester Marie Desmet aan op een opschorting, omdat het onderzoek veel te lang aansleepte. Daarbij werd opgemerkt dat het koppel tien jaar geleden al openstond voor professionele hulp, maar de feiten nu als een afgesloten hoofdstuk ziet.

De rechtbank veroordeelde de vader uiteindelijk tot een jaar gevangenisstraf met uitstel. De moeder kreeg tien maanden cel met uitstel.