De man werkte vroeger als fotograaf en maakte onder meer school- en communiefoto's, maar oefent die activiteiten intussen niet meer uit.Tijdens het onderzoek vonden speurders op zijn computer meer dan 1.200 afbeeldingen. De rechtbank legde hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar op.

Daarnaast krijgt de man een geldboete van 4.000 euro met uitstel. Ook moet hij zich houden aan verschillende voorwaarden. Zo mag hij gedurende tien jaar geen activiteiten organiseren die gericht zijn op minderjarigen, noch eraan deelnemen.