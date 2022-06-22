Feiten

Half juni 2022 werd de verdachte naar aanleiding van de vaststellingen opgepakt door de politie. Na verhoor besliste de Brugse onderzoeksrechter om D. aan te houden op verdenking van voyeurisme en van bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Vervolgens werd zijn aanhouding ook drie keer verlengd door de raadkamer. Op 7 oktober 2022 oordeelde de raadkamer dat de kinderarts de gevangenis onder strenge voorwaarden mocht verlaten.

Onderzoek sleepte aan

Het parket vroeg aan de Brugse raadkamer om Jan D. naar de Brugse correctionele rechtbank te verwijzen. De verdediging vroeg echter om de strafvordering vervallen te verklaren, omdat het onderzoek onnodig lang aansleepte. Ondergeschikt stuurde meester Stijn Leliaert met succes aan op opschorting van straf. D. moet de komende jaren ook voorwaarden blijven volgen.

“Geen slechte intentie”

De verdediging noemde de beslissing van de raadkamer moedig en correct. "Ik wil nog eens benadrukken dat mijn cliënt geen enkele slechte intentie had", aldus meester Leliaert. Daarbij merkte de advocaat ook nog op dat D. zelf het slachtoffer zou geweest zijn van seksueel misbruik binnen de kerk. "Hij volgt al jaren therapie en was zelf vragende partij om dat te blijven doen. Zijn ambt als arts heeft hij al lang neergelegd."