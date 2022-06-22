Voor­ma­li­ge kin­der­arts krijgt opschor­ting voor voy­eu­ris­me: hij was zelf slacht­of­fer van sek­su­eel mis­bruik bin­nen de kerk”

2022-06-21 00:00:00 - Kinderarts aangehouden voor kinderporno & voyeurisme

De Brugse raadkamer heeft woensdag een voormalige kinderarts opschorting van straf gegeven voor voyeurisme en bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. In zijn toenmalige praktijk in Veldegem zou Jan D. stiekem patiëntjes gefilmd hebben.

Het onderzoek ging van start naar aanleiding van een mogelijke poging tot ontvoering. Uiteindelijk kregen de speurders de kinderarts uit Veldegem (Zedelgem) als verdachte in het vizier. Dat leidde in augustus 2021 tot een huiszoeking, waarbij onder andere de computers van de pediater in beslag werden genomen. Op die manier ontdekten de speurders dat Jan D. in zijn praktijk stiekem zijn patiëntjes gefilmd zou hebben. Bovendien bleek hij in 2006 al opschorting van straf gekregen te hebben voor beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.

2022-06-22 00:00:00 - Opgepakte kinderarts al eens aangehouden voor kinderporno
Opgepakte kinderarts al eens aangehouden voor kinderporno

Feiten

Half juni 2022 werd de verdachte naar aanleiding van de vaststellingen opgepakt door de politie. Na verhoor besliste de Brugse onderzoeksrechter om D. aan te houden op verdenking van voyeurisme en van bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Vervolgens werd zijn aanhouding ook drie keer verlengd door de raadkamer. Op 7 oktober 2022 oordeelde de raadkamer dat de kinderarts de gevangenis onder strenge voorwaarden mocht verlaten.

Onderzoek sleepte aan

Het parket vroeg aan de Brugse raadkamer om Jan D. naar de Brugse correctionele rechtbank te verwijzen. De verdediging vroeg echter om de strafvordering vervallen te verklaren, omdat het onderzoek onnodig lang aansleepte. Ondergeschikt stuurde meester Stijn Leliaert met succes aan op opschorting van straf. D. moet de komende jaren ook voorwaarden blijven volgen.

“Geen slechte intentie”

De verdediging noemde de beslissing van de raadkamer moedig en correct. "Ik wil nog eens benadrukken dat mijn cliënt geen enkele slechte intentie had", aldus meester Leliaert. Daarbij merkte de advocaat ook nog op dat D. zelf het slachtoffer zou geweest zijn van seksueel misbruik binnen de kerk. "Hij volgt al jaren therapie en was zelf vragende partij om dat te blijven doen. Zijn ambt als arts heeft hij al lang neergelegd."

