Zaterdagavond vond een botsing en schietpartij plaats in de Zwevegemstraat in Otegem. Ongeveer vijf personen waren betrokken, onder wie twee gewonden. Hoewel alle betrokkenen aanvankelijk vluchtten, konden enkele verdachten later in Wortegem-Petegem worden gearresteerd. De feiten zouden drugsgerelateerd zijn.