Norbert Riberolle mocht in Otegem voor het eerst de startrij bevolken met de Belgische driekleur om de schouders. Cant, die dat vijftien jaar lang mocht doen, stond wat verderop gepositioneerd. Het was uiteindelijk Kiona Crabbe die het snelste uit de startblokken schoot. Een groepje van acht reed weg, en wat later trokken Sanne Cant en Aniek Van Alphen er alleen vandoor. Vlak voor de finish trok Cant de gashendel nog iets meer open, waarop de Nederlandse niet kon reageren. Sanne Cant pakt zo haar eerste overwinning na het BK in 2024. Geen eerste zege in de kampioenentrui voor Norbert Riberolle. Zij moest vrede nemen met een derde plaats.