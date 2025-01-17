De schietpartij eind september vorig jaar was het gevolg van een ripdeal, een mislukte drugstransactie. De 29-jarige dader, die ook in de Zwevegemstraat woont, opende toen het vuur op drie andere mannen. Ook zij hadden dus met drugs te maken. De drie slachtoffers, van wie er één zwaargewond was, krijgen daarom ook elk een voorwaardelijke straf van achttien maanden.