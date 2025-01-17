15°C
Zwevegem

Schiet­par­tij en rip­deal in Ote­gem: dader krijgt 4 jaar cel

Reconstructie schietpartij otegem

De dader van een schietpartij in de Zwevegemstraat in Otegem, iets meer dan een jaar geleden, krijgt van de rechter in Kortrijk een gevangenisstraf van vier jaar effectief.

De schietpartij eind september vorig jaar was het gevolg van een ripdeal, een mislukte drugstransactie. De 29-jarige dader, die ook in de  Zwevegemstraat woont, opende toen het vuur op drie andere mannen. Ook zij hadden dus met drugs te maken. De drie slachtoffers, van wie er één zwaargewond was, krijgen daarom ook elk een voorwaardelijke straf van achttien maanden.

Reconstructie schietpartij otegem
Gerecht houdt reconstructie van schietpartij op straat in Otegem
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Drugs Ripdeal Otegem

