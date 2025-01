In Otegem houdt het gerecht een reconstructie van een schietpartij op straat in september 2024. De Zwevegemstraat is hermetisch afgesloten door politie en gerecht. Pottenkijkers worden op een ruime afstand gehouden. De wedersamenstelling past in het onderzoek naar het schietincident waarbij een twintiger uit Kluisbergen zwaar gewond raakte.