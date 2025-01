Het is meteen ook dat vijftal dat de cross zou beslissen. Ploegmaats Sweeck en Wyseure trokken als eerste de gashendel open, Iserbyt en Adams konden aansluiten. Het duo van Crelan-Corendon herhaalde hun kunstje nog een keer, maar opnieuw kwamen Iserbyt en Adams terug. Ook Toon Aerts maakte even later de aansluiting. In de laatste ronde was het Iserbyt die all-in ging, maar opnieuw kwamen de achtervolgende vier terug. Uiteindelijk besliste een sprint de wedstrijd in het voordeel van Toon Aerts. Hij pakt zo z’n eerste zege sinds de Krawatencross in Lille op 6 februari 2022 en volgt Eli Iserbyt op, op de erelijst in Otegem.