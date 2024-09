De schietpartij gebeurt zaterdagavond in de Zwevegemstraat. De verdachte schiet vanuit een huis op drie anderen. Die vluchten weg met de auto en rijden daarbij nog tegen de gevel van het huis ernaast. De politie pakt hen wat later op in Wortegem-Petegem. Eén van hen is in levensgevaar. Van de dader is er voorlopig dus nog geen spoor. De schietpartij heeft mogelijk met drugsfeiten te maken.