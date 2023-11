Bij de kinderopvang zijn scheuren vastgesteld in de muur, verder onderzoekt toont aan dat er nog meer scheuren kunnen bijkomen. Om alle risico's te vermijden is er voor gekozen om meteen te sluiten. "We wilden de veiligheid garanderen voor de kinderen, de ouders en onze eigen werknemers," klinkt het.

25 kinderen hadden een plaatsje bij Loris Laurier, hun ouders moeten nu op zoek naar een alternatief. Dat is niet evident, want er is veel vraag naar opvangplaatsen, maar de kinderopvang gaat de ouders wel begeleiden.