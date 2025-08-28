Aanmelden
Rus­si­sche ver­dach­te voor dood Her­win in Zee­brug­ge aan­ge­hou­den voor moord

De 45-jarige Russische verdachte die deze week werd overgeleverd uit Polen is aangehouden voor de moord op een 56-jarige man in Zeebrugge. De andere 33-jarige verdachte verzet zich nog tegen zijn overlevering naar België.

De 45-jarige Rus kreeg het vorige maand samen met een andere Russische man aan de stok met een 56-jarige man uit Zeebrugge. Het slachtoffer kreeg slagen en schoppen en overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. De twee verdachten vluchtten na de feiten weg. 

Dankzij een opsporingsbericht en een internationale samenwerking konden de verdachten uiteindelijk enkele dagen later worden gevat in Polen. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen vertrok op 9 september naar Polen om de 45-jarige verdachte op te halen en over te brengen naar België. 

Na verhoor is hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. Die besliste de man aan te houden op verdenking van moord. De verdachte verschijnt op dinsdag 16 september 2025 voor de raadkamer in Brugge, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding. 

Grote opkomst verwacht voor witte mars in Zeebrugge na dood van Herwin

De tweede verdachte ging niet akkoord met de overlevering en tekende verzet aan. Het is nog onduidelijk of en wanneer zijn overlevering zal plaatsvinden.

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Vrouw (43) op klaarlichte dag doodgeschoten in centrum Oostende: politie houdt klopjacht op twee daders
Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes

