Dankzij een opsporingsbericht en een internationale samenwerking konden de verdachten uiteindelijk enkele dagen later worden gevat in Polen. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen vertrok op 9 september naar Polen om de 45-jarige verdachte op te halen en over te brengen naar België.

Na verhoor is hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. Die besliste de man aan te houden op verdenking van moord. De verdachte verschijnt op dinsdag 16 september 2025 voor de raadkamer in Brugge, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.