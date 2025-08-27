De Russische trucker van 45 jaar blijft in de cel op verdenking van de moord op Herwin in Zeebrugge, eind augustus. Dat heeft de raadkamer beslist. In het dossier zit ook zijn collega van 33 jaar in de cel.
De lokale politie van Brugge kreeg op vrijdag 22 augustus rond 22 uur een melding over een incident in de Mercatorstraat in Zeebrugge. Een 56-jarige man kreeg rake klappen en schoppen van twee andere mannen. Een getuige probeerde Herwin te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Volgens enkele getuigen zou er vooraf al een discussie hebben plaatsgevonden in een nachtwinkel.
Twee verdachten
Dankzij een opsporingsbericht en internationale samenwerking kon het voertuig van de verdachten op 26 augustus om 21.30 uur onderschept worden op de A2 in de buurt van Skierniewice, op ongeveer 80 kilometer van de Poolse hoofdstad Warschau. Het gaat om Russen van 33 en 45 jaar oud, die volgens het West-Vlaamse parket voor een transportfirma werken.
Enkele weken later werden beide verdachten door Polen aan België overgeleverd. Boris N. (45) en Artur D. (33) werden allebei door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Vrijdagochtend oordeelde de raadkamer opnieuw dat N. in het belang van het onderzoek een maand langer in de gevangenis moet blijven. D. zal in principe pas op dinsdag 18 november opnieuw voor de raadkamer verschijnen.