Dankzij een opsporingsbericht en internationale samenwerking kon het voertuig van de verdachten op 26 augustus om 21.30 uur onderschept worden op de A2 in de buurt van Skierniewice, op ongeveer 80 kilometer van de Poolse hoofdstad Warschau. Het gaat om Russen van 33 en 45 jaar oud, die volgens het West-Vlaamse parket voor een transportfirma werken.

Enkele weken later werden beide verdachten door Polen aan België overgeleverd. Boris N. (45) en Artur D. (33) werden allebei door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Vrijdagochtend oordeelde de raadkamer opnieuw dat N. in het belang van het onderzoek een maand langer in de gevangenis moet blijven. D. zal in principe pas op dinsdag 18 november opnieuw voor de raadkamer verschijnen.