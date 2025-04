De wielertoeristen konden kiezen tussen verschillende trajecten. De deelnemers die kiezen voor 80, 128 of 158 kilometer begonnen in Oudenaarde. Degenen die kiezen voor het volledige parcours, rijden 229 kilometer en zijn vertrokken rond 7 uur in Brugge.

In totaal rijden 15.000 fietsliefhebbers zaterdag op het parcours waarop zondag de Ronde van Vlaanderen voor elite wordt afgewerkt. Onder die fietsliefhebbers ook heel wat mensen uit andere landen. Ongeveer 10.000 buitenlanders staan aan de start. Ze komen vooral uit Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland.

Op het parcours staan hier en daar ook al enkele supporters om de aan te moedigen. De finish is, net als bij de profrenners, gelegen aan de Minderbroederstraat in Oudenaarde. Vanaf 13.00 uur ongeveer zullen de eerste renners aankomen.