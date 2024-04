Door de periode in voorhechtenis, had hij na zijn veroordeling nog elf jaar te gaan. Dejaeger werd in mei vorig jaar voorwaardelijk vrijgelaten om de rest van zijn straf in gemeenschap uit te zitten. Nu is hij op borgtocht onder toezicht: overdag mag hij de instelling in Kingston (Ontario) verlaten.

Volgens gerechtelijke documenten zouden de nieuwe aanklachten hebben plaatsgevonden terwijl Dejaeger tussen 1978 en 1982 in Igloolik als priester werkte. Volgens de Canadese omroep CBC heeft op 10 juni de zitting plaats om een procesdatum te bepalen.