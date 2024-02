Het initiatief van Van Tigchelt is flagrant in strijd met de scheiding der machten en de scheiding tussen kerk en staat, stelt Van Cauter. "Het is vreemd en contradictorisch dat een liberale minister meer gerechtigheid verwacht van het Vaticaan, een absolute monarchie, dan van het Belgische gerecht", zegt de advocaat, die meent dat het dossier zich leent voor een zekere profilering. "De minister gebruikt zijn connecties met andere lidstaten voor eigen politiek gewin."

De actie van Van Tigchelt leidt er volgens Van Cauter toe dat er in België geen ontvankelijke strafvordering meer mogelijk is. "Voor de Belgische justitie is het dossier hierdoor definitief begraven", aldus de advocaat van Vangheluwe. "Een minister wordt niet verwacht zich te bemoeien met religieuze zaken. Ik vind het zeer ernstig. Er zijn al ministers die voor minder ontslag hebben genomen."