Vangheluwe nam in 2010 ontslag uit zijn functie als bisschop van Brugge nadat hij had bekend dat hij jarenlang zijn minderjarige neef had misbruikt. Hij verblijft momenteel in Frankrijk. Eind september, nadat bisschop Bonny hem tijdens een bezoek had gevraagd om zijn titels op te geven, stuurde Vangheluwe een brief naar de paus. De inhoud van die brief is niet bekend.

De Croo sprak maandag met de nuntius, Franco Coppola, over het bezoek van paus Franciscus aan België. In december vorig jaar raakte immers bekend dat de paus, bijna dertig jaar na het laatste pauselijk bezoek, opnieuw naar België zal komen. Een precieze datum voor het bezoek is er nog niet. Ook de invulling van het programma is nog niet bekend.