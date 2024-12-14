Aanmelden
Res­pon­si­ble Young Dri­vers met oude­jaar weer paraat, met nieuw telefoonnummer

De Responsible Young Drivers (RYD) hebben een nieuw telefoonnummer waarop mensen die op oudejaarsavond vertrokken zijn met hun eigen wagen en niet meer in staat zijn om zelf naar huis te rijden, terechtkunnen om een nuchtere bestuurder te bellen.

Tussen middernacht en vier uur 's ochtends kunnen de feestvierders bellen naar het centrale telefoonnummer 02 513 39 94. Vervolgens komt men terecht op de dispatching waar een vrijwilliger de beller te woord staat. Deze vrijwilliger zal enkele vragen stellen die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te voeren. Eenmaal alle gegevens genoteerd, wordt de opdracht doorgegeven aan een ploeg van vrijwilligers die ter plaatse zullen komen. De boorddocumenten en de verzekering van het voertuig van de feestvierders zullen nog even gecontroleerd worden en als alles in orde is, neemt een vrijwilliger plaats achter het stuur van het voertuig. De feestvierders zullen dus meerijden in hun eigen wagen. De tweede vrijwilliger volgt zijn collega om hem bij het einde van de opdracht terug op te pikken en zo aan een volgende opdracht te beginnen.

Rijtest voor Responsible Young Drivers: "De dode hoek is nog te weinig gekend"

Morgen rijtesten in Roeselare

De noodoplossing wordt gratis aangeboden op oudejaarsnacht. De rest van het jaar rekenen de Responsible Young Drivers op het verantwoordelijkheidsgevoel van elke bestuurder en voeren ze sensibiliseringsacties.

Vrijwilligers kunnen zich nog steeds inschrijven en deelnemen aan de rijtesten op 27 december in Roeselare en Meise. Deze tests zijn een belangrijke stap in de voorbereidingen van de jaarlijkse nieuwjaarsactie.

