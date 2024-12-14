Morgen rijtesten in Roeselare

De noodoplossing wordt gratis aangeboden op oudejaarsnacht. De rest van het jaar rekenen de Responsible Young Drivers op het verantwoordelijkheidsgevoel van elke bestuurder en voeren ze sensibiliseringsacties.

Vrijwilligers kunnen zich nog steeds inschrijven en deelnemen aan de rijtesten op 27 december in Roeselare en Meise. Deze tests zijn een belangrijke stap in de voorbereidingen van de jaarlijkse nieuwjaarsactie.