De vrijwillige bestuurders leggen in Roeselare vandaag allemaal een rijtest af. Ze rijden dan misschien zelf wel al even met de auto, een opfrissing kan nooit kwaad: "Het was even geleden dat ik handgeschakeld heb gereden, maar het is toch gelukt. Mijn instructeur heeft dat ook bevestigd", klinkt het bij Jeroen Van Braeckel, een van de vrijwilligers die zich al volop opmaakt voor oudejaarsnacht.

Ook bij de organisatie beseffen ze dat dit extra testmoment geen overbodige luxe is: "Gisteren is er nog een ongeval gebeurd in Roeselare, waar een bromfietser werd omvergereden toen een auto rechtsaf sloeg. Mensen kijken niet of te weinig. Die dode hoek is nog te weinig gekend", zegt rijinstructeur Frans Crombez.

Minder vrijwilligers

Voor oudejaarsnacht staan er nog zo'n 30 teams klaar, maar de organisatie ziet dat aantal wel verder dalen: "We merken eigenlijk sinds corona dat er een groot verschil is dat we minder vrijwilligers hebben. Veel vrijwilligers gaan graag feesten. Ik veronderstel dat dat wel meespeelt", zoekt Mars Frey Alvarez van Responsible Young Drivers naar een verklaring.