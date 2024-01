Inwoners kunnen nog tot 1 maart een tuincoach aanvragen. Ze krijgen dan, tegen betaling van een vrijwilligersvergoeding van 20 euro , het bezoek van een tuincoach in hun tuin die advies geeft over hoe de tuineigenaar bepaalde ingrepen kan doen om de tuin aan te passen naar een klimaatrobuuste tuin.

“Wie overtuigd is om thuis zelf aan de slag te gaan, maar twijfelt over de juiste aanpak of de mogelijkheden in zijn/haar tuin, kan een beroep doen op een gediplomeerde tuincoach. Ook als je meer vogels of nuttige insecten naar je tuin wilt lokken, weet de tuincoach raad. Een tuincoach bezorgt je heel wat concrete tips en tricks, plantenlijsten op maat van je tuin… Uiteraard beslis je als tuineigenaar zelf wat je al dan niet wilt veranderen. Op deze manier worden individuele tuinen meer dan een groene stapsteen, maar vormen ze een groter geheel met ruimte voor biodiversiteit,” zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, voorzitter van Regionaal Landschap Westhoek vzw.