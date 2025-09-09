De moeder van R. verklaarde dat ze al langer vermoedens had van druggebruik. Tijdens zijn verhoor bevestigde de beklaagde dat hij inderdaad cannabis en ketamine gebruikte. Naar eigen zeggen dealde hij al enkele weken op feestjes. De stortingen op zijn bankrekening wezen echter uit dat de dealer wellicht al sinds januari 2024 actief was. Opvallend genoeg begonnen die stortingen een week na zijn arrestatie al opnieuw. Ondanks zijn voorwaarden trok R. in november ook nog naar een rave in Limburg.

De verdediging pleitte dat er van cannabishandel geen sprake was. "Eigenlijk was hij blij met zijn arrestatie, want hij had dringend een wake-upcall nodig", aldus meester Lars De Coster. Ondertussen zou R. zijn leven weer helemaal op de rails hebben. In die omstandigheden stuurde zijn advocaat aan op opschorting van straf. "Ik heb er heel veel spijt van", zei de Ichtegemnaar in zijn laatste woord.

De rechter doet uitspraak op 27 november.