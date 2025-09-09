Rechtbank Brugge : 30 maanden cel gevorderd voor ketaminedealer uit Ichtegem die wegvluchtte bij politiecontrole
Illustratiebeeld
Een 21-jarige man uit Ichtegem heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor drugshandel. Toen de politie hem wilde controleren, vluchtte de ketaminedealer aan 150 kilometer per uur weg. Het openbaar ministerie vorderde 30 maanden gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.
De lokale politiezone Polder merkte op 9 mei 2024 een verdacht voertuig op in het centrum van Koekelare. Toen ze A.R. aan een controle wilden onderwerpen, reed hij aan hoge snelheid weg. Daarbij haalde de twintiger snelheden tot 150 kilometer per uur. De wagen stopte uiteindelijk gewoon aan de woning van de beklaagde in Ichtegem. Een speekseltest wees onmiddellijk in de richting van cannabisgebruik. Bij zijn arrestatie bleek de beklaagde in het bezit te zijn van enkele zakjes ketamine en cannabis. Tijdens de huiszoeking ontdekten de speurders bovendien nog eens 32 gram ketamine, heel wat lege gripzakjes en 1.540 euro cash.
Stortingen op rekening
De moeder van R. verklaarde dat ze al langer vermoedens had van druggebruik. Tijdens zijn verhoor bevestigde de beklaagde dat hij inderdaad cannabis en ketamine gebruikte. Naar eigen zeggen dealde hij al enkele weken op feestjes. De stortingen op zijn bankrekening wezen echter uit dat de dealer wellicht al sinds januari 2024 actief was. Opvallend genoeg begonnen die stortingen een week na zijn arrestatie al opnieuw. Ondanks zijn voorwaarden trok R. in november ook nog naar een rave in Limburg.
De verdediging pleitte dat er van cannabishandel geen sprake was. "Eigenlijk was hij blij met zijn arrestatie, want hij had dringend een wake-upcall nodig", aldus meester Lars De Coster. Ondertussen zou R. zijn leven weer helemaal op de rails hebben. In die omstandigheden stuurde zijn advocaat aan op opschorting van straf. "Ik heb er heel veel spijt van", zei de Ichtegemnaar in zijn laatste woord.
De rechter doet uitspraak op 27 november.