In de inkomhal van het zwembad maakten ze nog eens twee gaten in het plafond, tot in de ruimte waar de kluizen stonden. Die namen ze mee, de kluizen waren nochtans vastgeketend aan de vloer. Met hoeveel buit de dieven er vandoor zijn is nog niet duidelijk. Er is wel veel schade en er ligt mogelijk ook glas in het water.