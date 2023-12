“Naar het ziekenhuis gaan voor een behandeling of een opname kan voor kinderen een beangstigend idee zijn,” vertelt dr. Kate Sauer, diensthoofd van de dienst Kindergeneeskunde. “Met deze kortfilm willen we kinderen op hun niveau voorbereiden en zo hun angst wegnemen. We willen hen tonen waar ze naartoe gaan, wie ze ontmoeten en hoe alles in zijn werk gaat. En niemand beter dan een kind zelf, kan vertellen hoe een ervaring in het ziekenhuis is.”

Het is de bedoeling om deze filmpjes telkens op voorhand aan de ouders en kinderen te bezorgen via mail om hen zo al even onder te dompelen in de wondere wereld van Rikki en hun angsten voor wat komen zal te verminderen.