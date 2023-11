De Partij van de Arbeid PVDA trekt volgend jaar in West-Vlaanderen met twee vrouwelijke lijsttrekkers naar de kiezer: Nathalie Eggermont uit Kortrijk trekt de federale lijst. Ilona Vandenberghe uit Oostende gaat dan weer voor een zitje in het Vlaams parlement. In onze provincie haalde de extreem-linkse partij nog nooit de kiesdrempel, maar in de peilingen heeft de PVDA de wind in de zeilen.