Geen West-Vlaamse ministers in de nieuwe regering, misschien toch wel een domper voor onze provincie, maar de West-Vlaamse volksvertegenwoordigers zullen toch wegen op het beleid, zegt Sander Loones van N-VA en burgemeester van Koksijde. Zo heeft de nieuwe regering beslist dat de reddingshelikopters van Defensie op de militaire basis in Koksijde blijven. En dat ligt vast in het regeerakkoord. “Wat misschien nog beter is, is dat we als provincie samen wegen in Brussel. Er zal de komende jaren heel wat geïnvesteerd worden in het leger en defensie, miljarden euro’s. En heel wat van dat geld komt naar West-Vlaanderen, naar Koksijde met de helikopters, maar ook naar Oostende en Zeebrugge, waar we gaan investeren in de marine bijvoorbeeld. Heel wat geld komt naar West-Vlaanderen. Als we samenwerken halen we veel meer binnen”, aldus Loones.