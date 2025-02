In totaal moesten 14 personen zich vandaag verantwoorden omdat ze afwezig waren of te laat kwamen opdagen in een kies- of telbureau. Een maand geleden stonden al 12 anderen terecht voor verkiezingsnalatigheid. Een van de beklaagden is chef-kok Alexandre Binard. Hij moest op 9 juni om 7 uur aanwezig zijn in een telbureau in Brugge, maar kwam zes minuten te laat door druk verkeer.

"Ik was net verhuisd van Brugge naar Gent, maar moest nog in Brugge bijzitten. Ik was ruim op tijd vertrokken, maar liep vertraging op aan de spoorwegtunnel," zegt Binard. "Regels zijn regels, maar ik hoop dat de rechter begrip toont. Dit kan iedereen overkomen."