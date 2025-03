Volgens persrechter Amélie Van Belleghem werden 24 personen vervolgd voor afwezigheid of laattijdige aanwezigheid bij de stem- of telbureaus. "21 van hen zijn schuldig bevonden. Twee anderen werden vrijgesproken omdat niet duidelijk was waarom ze niet kwamen opdagen. Eén persoon kreeg de vrijspraak omdat hij tweemaal vrijstelling had aangevraagd, maar niet op de hoogte was van de weigering", verklaarde de persrechter.