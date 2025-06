De commissie Sociale Zaken debatteerde de voorbije week over de programmawet van de federale regering, meer bepaald over het luik werk. Veruit de belangrijkste hervorming die de regering daarmee op poten wil zetten is die van de werkloosheidsuitkering. Als alles op tijd gestemd raakt, is die uitkering vanaf 1 januari 2026 niet langer onbeperkt in de tijd, maar begrensd tot twee jaar.