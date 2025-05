De OCMW’s maken zich zorgen. Want wie zijn werkloosheidsuitkering verliest, komt misschien bij hen aankloppen voor financiële hulp. In Brugge gaat dat al snel om enkele honderden inwoners.

"Als we de cijfers bekijken dan zou het in Brugge gaan over een 350-tal mensen, die per 1 januari 2026 van een werkloosheidsuitkering in een leefloon terecht komen. Dat betekent in ons OCMW Brugge toch wel een hele grote groep boven op de werklast die we nu al hebben", zegt Pablo Annys, schepen van Sociale Zaken in Brugge.