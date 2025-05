De werkloosheidsgraad in West-Vlaanderen was nooit zo laag als vandaag: 2,1% is ook de laagste werkloosheidsgraad van alle provincies (2,1%).Thijs Deklerck: “Werkgevers die vacatures in te vullen hebben, kunnen maar uit een paar vijvers vissen: pas afgestudeerden, werklozen en niet-actieven, of ze kunnen azen op wie elders aan de slag is. Een lage werkloosheidsgraad is alvast een indicator voor een krappe arbeidsmarkt. Andere indicatoren bevestigen die krapte alleen maar. Neem nu de vacaturegraad: in het laatste kwart van 2024 waren er in België op 100 jobs gemiddeld 4,1 vacatures – ter vergelijking: de EU noteert een gemiddelde van 2,3 vacatures op 100 jobs, het deel jobs waarvoor nog mensen moeten worden gevonden is dus veel kleiner dan bij ons. In het Vlaams Gewest gaat het zelfs over 4,6 vacatures op 100 jobs, exact het dubbele van het EU-gemiddelde.”