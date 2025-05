Technoboost Tielt is een evenement dat om de drie jaar plaats vindt. Met als doel de instroom voor technische jobs te vergroten. Van een VR-bril op je hoofd tot zelf een katapult bouwen, hier kan het allemaal. En het maakt de kinderen enthousiast.

Sammy Decoene, Technoboost organisator: “We zien toch wel dat het niet zo evident is om jongeren te laten kiezen voor een technische richting. Alle bedrijven zijn op zoek naar mensen. We zien ook dat automatisering de dag van vandaag, want we zijn hier met alle industriële sectoren, een hot topic is. We hebben mensen nodig die niet alleen dingen met de handen kunnen, maar ook wel zeer sterk zijn om de beidn te gaan combineren.”