Een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord is de verdere ontwikkeling van windenergie op zee, waarbij West-Vlaanderen een centrale rol speelt. De regering zet in op de uitbreiding van windparken, met name in de Prinses Elisabeth Zone in de Noordzee. Deze uitbreiding moet de energietransitie versterken en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid in de regio. De bouwtermijn van de nieuwe windparken wordt verlengd naar vijf jaar, zodat de ontwikkeling efficiënter verloopt. Bovendien worden bestaande windmolens verbeterd, wat de energieproductie in de regio zal verhogen.

Een ander belangrijk aspect is het Ventilus-project: een netwerk van hoogspanningslijnen dat West-Vlaanderen verbindt met het nationale elektriciteitsnet, wat de leveringszekerheid van groene energie in de provincie verder zal versterken.