De Westhoek telt heel wat akkerlanden, en dat is niet toevallig. De bodem is er ontzettend vruchtbaar, en dus zijn er ook nogal wat groenten- en aardappelverwerkende bedrijven gevestigd. Dergelijke intensieve teelt vraagt wel heel veel water, wat in droge zomers tot een laag grondwaterpeil leidde. Daarom gaat de provincie op zoek naar extra opslagcapaciteit voor zo’n 1,5 miljard liter water.

“Daar zijn verschillende scenario's voor: één watervoorraad of splitsen we die op in drie of vier kleinere bassins. Van daaruit kunnen we dan via een hydrantennetwerk richting de land- en tuinbouwbedrijven”, legt gedeputeerde van Waterbeleid en Landbouw, Bart Naeyaert uit.