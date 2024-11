Met de nieuwe subsidie is er financiële steun om die investeringen wel uit te voeren. "Denk hierbij aan aanpassingen voor een multifunctioneel gebruik, waarmee de kerk opnieuw een actieve rol in de gemeenschap kan opnemen", klinkt het bij de provincie.

Met de subsidie kan maximaal de helft van de projectkosten worden terugbetaald, met een plafond van 100.000 euro per project. De deadline voor het indienen van aanvragen is 1 maart 2025. Kerkbesturen en gemeenten die interesse hebben, kunnen contact opnemen via kerken@west-vlaanderen.be.