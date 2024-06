In Harelbeke zijn er aftakkingen voorzien op de Passionistenlaan en de Vennestraat. Vanaf de Harlemboislaan wordt de fietssnelweg als fietsstraat ingericht tot voorbij de Stasegemstraat. Hier gaat de fietssnelweg onder de sporen via een nieuwe tunnel naar de zuidzijde tot in Waregem. In Harelbeke wordt het verlaten derde spoor gebruikt als fietssnelweg en er komt een nieuwe fietsbrug over de N36.

In Waregem komen nieuwe fietstunnels ter hoogte van de vijf lokale wegen. Gravenland en Pijkstraat en Gaverkestraat worden fietsstraten. Er komt een fietsersbrug over de N382. Ter hoogte van de bestaande onderdoorgang van de oude spoorbedding naar Anzegem, vervolgt de fietssnelweg aan de noordzijde tot aan het station van Waregem.