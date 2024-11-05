Het fietspad in de Guido Gezellelaan werd vier meter breed tussen de Veldstraat en de Koningsstraat. Eenrichtingsverkeer tussen de Azalealaan en de Veldstraat en de herinrichting van het kruispunt aan de Veldstraat zonder verkeerslichten zorgen voor meer veiligheid.

Doorgaand zwaar verkeer is verboden. Tussen het fietspad en de spoorweg kwam een nieuwe groenstrook, inclusief omheining. Achttien extra bomen zorgen voor meer groen.