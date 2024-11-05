22°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Pro­vin­cie en Stad Roe­se­la­re ope­nen ver­nieuwd fiets­pad in Gui­do Gezellelaan

Fietspad guido gezellelaan roeselare

De Provincie West-Vlaanderen en Stad Roeselare openen samen het vernieuwde fietspad langs de Guido Gezellelaan, onderdeel van de populaire fietssnelweg F361. "Inwoners en pendelaars kunnen nu veiliger en comfortabeler fietsen", klinkt het.

Het fietspad in de Guido Gezellelaan werd vier meter breed tussen de Veldstraat en de Koningsstraat. Eenrichtingsverkeer tussen de Azalealaan en de Veldstraat en de herinrichting van het kruispunt aan de Veldstraat zonder verkeerslichten zorgen voor meer veiligheid.

Doorgaand zwaar verkeer is verboden. Tussen het fietspad en de spoorweg kwam een nieuwe groenstrook, inclusief omheining. Achttien extra bomen zorgen voor meer groen.

Fietsnetwerk

Het fietspad in de Guido Gezellelaan maakt niet alleen deel uit van de fietssnelweg F361 tussen Roeselare en Kortrijk, maar is ook een belangrijke schakel in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) voor dagelijkse verplaatsingen tussen woonkernen en over gemeentegrenzen heen.

Het nieuwe fietspad werd mogelijk gemaakt dankzij het Kopenhagenplan dat lokale besturen en provincies ondersteunt bij investeringen in fietsinfrastructuur en fietssnelwegen.

De redactie
Fietsen

Meest gelezen

Ongeval waregem koerse paard
Nieuws
Update

Twee paarden overleven valpartijen op Waregem Koerse niet
Aangespoelde walvis reddingsactie
Nieuws
Update

Noord-Atlantische dwergvinvis spoelt opnieuw aan na tevergeefse reddingspoging
Ongeval elverdinge
Nieuws
Update

Twee personen gewond na botsing in Elverdinge, bestuurder had te veel gedronken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Lokfiets

Zes mannen aangehouden voor georganiseerde fietsdiefstallen aan de kust
Fietspad

Wereldfietsdag: ontdek hier de gevaarlijkste West-Vlaamse punten (en hoe ze worden aangepakt)
Kom op tegen Kanker

1000 km voor Kom op tegen Kanker levert 7.362.000 euro op
Tiegemberg

Nieuwe fietsuitdaging verbindt 16 West-Vlaamse ‘iconen’
fietsers

Veilig trappen: fietsatlas West-Vlaanderen nu online
Torhoutsestraat oostkamp fietspad

Minister Crevits kent 50.000 euro toe voor nieuwe fietspaden in Oostkamp
Aanmelden