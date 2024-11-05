Provincie en Stad Roeselare openen vernieuwd fietspad in Guido Gezellelaan
De Provincie West-Vlaanderen en Stad Roeselare openen samen het vernieuwde fietspad langs de Guido Gezellelaan, onderdeel van de populaire fietssnelweg F361. "Inwoners en pendelaars kunnen nu veiliger en comfortabeler fietsen", klinkt het.
Het fietspad in de Guido Gezellelaan werd vier meter breed tussen de Veldstraat en de Koningsstraat. Eenrichtingsverkeer tussen de Azalealaan en de Veldstraat en de herinrichting van het kruispunt aan de Veldstraat zonder verkeerslichten zorgen voor meer veiligheid.
Doorgaand zwaar verkeer is verboden. Tussen het fietspad en de spoorweg kwam een nieuwe groenstrook, inclusief omheining. Achttien extra bomen zorgen voor meer groen.
Fietsnetwerk
Het fietspad in de Guido Gezellelaan maakt niet alleen deel uit van de fietssnelweg F361 tussen Roeselare en Kortrijk, maar is ook een belangrijke schakel in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) voor dagelijkse verplaatsingen tussen woonkernen en over gemeentegrenzen heen.
Het nieuwe fietspad werd mogelijk gemaakt dankzij het Kopenhagenplan dat lokale besturen en provincies ondersteunt bij investeringen in fietsinfrastructuur en fietssnelwegen.