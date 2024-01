In kleine groepen van maximaal 6 jongeren wordt een dagprogramma van twee weken aangeboden. Er is intensieve psychologische begeleiding met aandacht voor preventie, laagdrempeligheid en voor versterking van het eigen netwerk. Na die twee weken wordt gekeken wat de jongere nog nodig heeft, samen met de ouders, hulpverleners of anderen. Daarnaast is er nog een open werking tijdens de schoolvakanties.

Bijna de helft van de jongeren kan binnen de twee weken aan een traject starten, 8 op de tien kunnen dat binnen de maand.