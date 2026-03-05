De minister bezocht woensdagvoormiddag WAAK in Kuurne. In het maatwerkbedrijf volgden al meer dan 300 mensen het AMA-traject. Dat staat voor arbeidsmatige activiteiten, waarbij werk en zorg hand in hand gaan. De stage wordt niet betaald, maar na een periode van gemiddeld een half jaar krijg je gegarandeerd een betaalde job, meestal in een maatwerkbedrijf.



"Er zijn mensen die dezer dagen hun werkloosheidsuitkering verliezen die al jarenlang geen ervaring meer hebben op de arbeidsmarkt", klonk het bij Hilde Crevits, Vlaams Minister van Sociale Economie. "Net voor hen kan het nuttig zijn om een paar maanden in die AMA sociale economie terecht te komen. Je leert daar hoe het is om in team te werken, welke skills je moet hebben om te werken. Vandaar kan je dan op een veel betere manier de overstap maken naar gewoon betaald werk."

