Vlaams minister Hilde Crevits trekt 750.000 euro uit om extra arbeidsplaatsen te creëren in maatwerkbedrijven
Vlaams minister van sociale economie, Hilde Crevits, trekt 750.000 euro uit om extra arbeidsplaatsen te creëren in maatwerkbedrijven. Het geld gaat naar de begeleiding van mensen die nog niet echt kunnen werken, maar eerst een stage moeten volgen waarin ze intens begeleid worden.
De minister bezocht woensdagvoormiddag WAAK in Kuurne. In het maatwerkbedrijf volgden al meer dan 300 mensen het AMA-traject. Dat staat voor arbeidsmatige activiteiten, waarbij werk en zorg hand in hand gaan. De stage wordt niet betaald, maar na een periode van gemiddeld een half jaar krijg je gegarandeerd een betaalde job, meestal in een maatwerkbedrijf.
"Er zijn mensen die dezer dagen hun werkloosheidsuitkering verliezen die al jarenlang geen ervaring meer hebben op de arbeidsmarkt", klonk het bij Hilde Crevits, Vlaams Minister van Sociale Economie. "Net voor hen kan het nuttig zijn om een paar maanden in die AMA sociale economie terecht te komen. Je leert daar hoe het is om in team te werken, welke skills je moet hebben om te werken. Vandaar kan je dan op een veel betere manier de overstap maken naar gewoon betaald werk."
"West-Vlaanderen is een goeie leerling in de klas. We hebben een enorme expertise in West-Vlaanderen, die AMA sociale economie is veel groter dan in andere provincies. Dat is een voordeel. Want dat betekent dat mensen die hun werkloosheidsuitkering verliezen, die zich onzeker voelen, dat zij echt een aanvraag kunnen doen, om terecht te kunnen in onze sociale werkplaatsen, om een periode aan te leren hoe het is om terug in een normale omgeving te werken."