Crevits weet dat grote veranderingen in de visbestanden op de Noordzee hoogdringend maatregelen eisen. Daarom schudt ze nu aan de Europese boom en niet alleen om de Vlaamse visserij te redden. Na jaren van stroef EU-beleid wil ze het roer omgooien.

Belangrijk bezoek

Journalist Stefaan Kerger: “Het is een belangrijk bezoek van de Vlaamse regeringsdelegatie aan het International Council for the Exploration of the Sea. ILVO-wetenschappers, de Redercentrale BFPO, de directeur-generaal Landbouw en Visserij zijn samen met experts van Visserijminister Hilde Crevits zijn erbij. In het ICES, één van de oudste intergouvernementele organisaties van Europa, wordt alle marien onderzoek over visserijbestanden gecoördineerd. Alles heeft hier te maken met duurzaamheid en vangstbeperkingen. Vlaanderen wil het voortouw nemen in hypermodern onderzoek over hoe het met de vis is gesteld in internationale wateren. De delegatie klopt bij het ICES aan met heel vernieuwende voorstellen.”

Realtime cijfers nodig

Europees quotabeleid, met vangstbeperkingen voor volgend jaar, op basis van metingen vorig jaar, wordt onhoudbaar. Ook klimaatverandering zet het aloude Europees visserijbeleid op de helling. Hans Polet, wetenschappelijk directeur ILVO Marien: “De cijfers die in het systeem gaan, die stel ik in vraag. Het probleem is, voor de klimaatverandering viel dat wel mee, maar nu zijn er zo'n grote schommelingen in zee, dat de cijfers gewoon niet meer volstaan. Wat wij in België aan het doen zijn, dat is cijfers verzamelen realtime. Die tonen ons nu hoeveel vis er in zee zit. En daar moeten we ICES van overtuigen. Maar vooral ook de Europese Commissie.”

Acuut

Vlaams minister van visserij Hilde Crevits: “De reden waarom we naar Denemarken en ICES gaan en dat ik ook zelf nog terug zal gaan, is net om hen te overtuigen dat de situatie acuut is. Dat onze vissers ten einde raad zijn en dat de innovatie en de wetenschappelijke mogelijkheden er zijn om in realtime te zien wat de visbestanden zijn.”