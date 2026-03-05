Houtkanten zijn smalle, langgerekte stroken met laag struikgewas die meestal langs akkers, weilanden, wegen of perceelsgrenzen staan. Ze helpen de waterhuishouding te verbeteren door regenwater vast te houden en verdroging tegen te gaan. Door hun unieke structuur bieden ze onderdak aan tal van dieren, waaronder vogels, insecten en kleine zoogdieren.

Esthetische meerwaarde

Vlaams minister van Binnenland en plattelandsbeleid Hilde Crevits: “Iedereen kent ze wel: de kilometerslange lage begroeiing langs wegen of akkers. Ze hebben een esthetische meerwaarde en bepalen mee het uitzicht van landschappen, maar zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit. Bovendien komen ze er niet vanzelf. Het zijn lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingen of de provincies die ervoor zorgen dat ze aangelegd worden. Om dat te stimuleren maken we vanuit Vlaanderen middelen vrij. De vorige oproepen leverden samen al bijna 100 groene kilometers op door Vlaanderen. Met een nieuwe oproep willen we dat aantal nog meer vergroten.”

Wielsbeke

Het project in Wielsbeke kon eerder al op steun vanuit Vlaanderen rekenen. Langs de tragewegenverbinding tussen Ooigem en Hulste werden 36 nieuwe bomen, 310 m heg en 810 m² houtkanten aangeplant, aangevuld met 1420 m² bloemrijk grasland, wat zorgt voor meer biodiversiteit en een aantrekkelijkere leefomgeving. Dit gebeurde in samenwerking met het Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart dat actief is in 15 steden en gemeenten in Midden-West-Vlaanderen. De voorbije vijf jaren ondersteunde het Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart vijf steden en gemeenten (Ingelmunster, Roeselare, Staden, Tielt en Wielsbeke) bij de opmaak van hun houtkantendossiers, goed voor meer dan 10 km nieuwe houtkanten in het West-Vlaamse Hart.

Vierde oproep houtkanten

De vorige drie oproepen via de Vlaamse Landmaatschappij stonden in voor 94 groene kilometers. Met de vierde oproep houtkanten stelt minister Crevits via de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 640.000 euro ter beschikking. Gemeenten, provincies en intergemeentelijke samenwerkingen kunnen tot en met 15 juni 2026 een project indienen. De geselecteerde projecten worden in het najaar bekendgemaakt.

Goedgekeurde projecten ontvangen tot 70% subsidie, met een maximum van 50.000 euro per project. De steun kan worden ingezet voor de aanleg van nieuwe houtkanten en het herstel van bestaande structuren in combinatie met duurzaam beheer.