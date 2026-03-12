Het is een praktische handleiding die lokale en provinciale besturen ondersteunt bij het uitwerken van een eigen agressieprotocol. Het gaat om risico’s in kaart te brengen, na te gaan of maatregelen zoals vluchtroutes of alarmknoppen nodig zijn, een gedragscode en sensibiliseringscampagnes uit te werken, een agressiecoördinator als centraal aanspreekpunt aan te stellen en te investeren in opvang en nazorg voor slachtoffers van agressie.