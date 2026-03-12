Werknemers- en werkgeversorganisaties lanceren een agressieprotocol voor lokale en provinciale besturen
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Voor het eerst hebben werknemers- en werkgeversorganisatie binnen het maatschappelijk welzijn een agressieprotocol opgemaakt. Daarin staan nieuwe richtlijnen voor aanpak tegen agressie voor lokale en provinciale besturen. Aanleiding is het overlijden van de maatschappelijk werker van het OCMW Gent.
De werkgevers- en werknemersorganisaties binnen het maatschappelijk welzijn bereikten een akkoord over een agressieprotocol met richtlijnen voor de lokale besturen rond preventie, sensibilisering, registratie van agressiemeldingen en de nazorg na incidenten. Vlaams minister Hilde Crevits was daarbij betrokken.
Het is een praktische handleiding die lokale en provinciale besturen ondersteunt bij het uitwerken van een eigen agressieprotocol. Het gaat om risico’s in kaart te brengen, na te gaan of maatregelen zoals vluchtroutes of alarmknoppen nodig zijn, een gedragscode en sensibiliseringscampagnes uit te werken, een agressiecoördinator als centraal aanspreekpunt aan te stellen en te investeren in opvang en nazorg voor slachtoffers van agressie.
“Het spreekt voor zich dat we geen enkele vorm van agressie of geweld ten aanzien van medewerkers tolereren. Elk incident verdient een ernstige opvolging. Jammer genoeg krijgen we verschillende signalen dat het personeel van de lokale en provinciale besturen steeds meer te kampen krijgt met agressie van burgers. Het is een belangrijke eerste stap om het agressiebeleid te verbeteren, na de verschrikkelijke moord op de 56-jarige OCMW-medewerker in Gent", aldus minister Crevits.