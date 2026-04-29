De beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd zorgt in heel wat steden en gemeenten voor een sterke toename van het aantal mensen dat bij het OCMW aanklopt. Tegelijk krijgen OCMW’s nieuwe regels en bijkomende opdrachten te verwerken. Dat zorgt voor zware druk, zegt VVSG.

De federale overheid komt voor een groot stuk tussen in de leeflonen die de OCMW’s uitbetalen. De OCMW’s vragen dat de volledige compensatie van het leefloon en de verhoogde tussenkomst in personeelskosten gelden voor alle groepen die door de nieuwe regels bij het OCMW terechtkomen. Dat gaat onder meer over mensen van wie de werkloosheidsuitkering stopt op 30 juni, mensen van wie de inschakelingsuitkering stopt en mensen die pas later een leefloon aanvragen omdat ze wachten op een beslissing van een andere instantie.

Geen financiële afstraffing

De OCMW’s vragen de minister ook om haar voornemen te realiseren dat OCMW’s niet financieel afgestraft worden wanneer een leefloner tijdelijk aan het werk gaat en daarna toch terugvalt. Wie na een korte werkervaring opnieuw een leefloon nodig heeft, moet blijven meetellen voor de verhoogde compensatie.

Geen nieuwe grote hervormingen

De VVSG vraagt om de komende zes maanden geen nieuwe grote hervormingen of bijkomende verplichtingen voor OCMW’s uit te rollen. Nieuwe maatregelen vragen vooraf overleg met het werkveld en voldoende tijd om ze correct in te voeren. Daarnaast vragen ze een tijdelijk crisissysteem voor voorschotdossiers, zodat OCMW’s niet telkens moeten inspringen wanneer andere instanties nog geen beslissing namen. Ook willen ze dat OCMW’s tijdelijk zelf kunnen beslissen of een huisbezoek nodig is in het sociaal onderzoek, zonder bijkomende verantwoordingslast.