Tot voor kort moesten ouders die premie zelf aanvragen. Deden ze dat niet, dan kregen ze ook niets. Via een uitwisseling van gegevens tussen het verantwoordelijke agentschap en de gemeente, gebeurt dat nu vanzelf. En dat heeft belangrijke voordelen.

Schepen Brecht Warnez: "Eerst en vooral: jonge ouders die willen bezig zijn met hun kindje. Die willen niet bezig zijn met dingen gaan aanvragen en paperassen enzovoort. Ze hebben al zoveel aan hun hoofd.



Dus het is heel belangrijk dat we hen dat nu gewoon kunnen storten en dat ze daar al niet meer aan moeten denken. En twee: we zien ook dat we veel meer mensen bereiken. Net de sociaal kwetsbaren, armen, die waren soms, of die zijn soms in isolement. En op die manier vergeten ze soms die premie aan te vragen en nu zijn we ook zeker dat we hen bereiken."