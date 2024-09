Op zaterdag 7 en zondag 8 september opent een van de weinig zichtbare elementen uit WO II even zijn deuren voor het publiek. De Duitse toren, een observatietoren bij het nabijgelegen vliegveld ‘Flugplatz Peselhoek’, zal te bezoeken zijn onder leiding van een gids. De restauratie neemt nog enkele maanden in beslag, maar naar aanleiding van Open Monumentendag kan je de werf bezoeken. Er is ook een nieuwe bewegwijzerde wandelroute naar de Duitse toren uitgestippeld.