Poli­tie­zo­nes West­kust mogen sys­te­ma­tisch con­tro­les uit­voe­ren in strijd tegen mensensmokkel

Transmigranten 1

Politiezones aan de Westkust mogen voortaan systematisch controles, identificaties en inbeslagnames uitvoeren in de strijd tegen mensensmokkel. Daarvoor heeft gouverneur Carl Decaluwé een besluit uitgevaardigd. De politie mag de controles uitvoeren bij iedereen die met mensensmokkel in verband kan worden gebracht.

Het aantal oversteekpogingen door vluchtelingen van de Westkust richting het Verenigd Koninkrijk is de voorbije maanden sterk gestegen. Verschillende beleidsniveaus zetten ondertussen tal van middelen in om de strijd tegen mensensmokkel aan te gaan. Daar voegt de gouverneur nu een extra besluit aan toe.

Dat besluit laat de politiezones Middelkerke, Spoorkin en Westkust toe systematische controles en identificaties uit te voeren. Ze kunnen ook zaken in beslag nemen. "Het gaat om alle activiteiten die in verband kunnen worden gebracht met het faciliteren van overtochten naar de UK", zegt Decaluwé. "Ook de aanbrengers van nautisch materiaal en personen die transmigranten naar de kust vervoeren zullen hieraan worden onderworpen."

Transmigranten

Onbepaalde duur

Het besluit treedt meteen in werking en geldt voor onbepaalde duur. Indien nodig kunnen in de toekomst ook andere politiezones de toestemming krijgen om systematisch te controleren.

Tijdens de eerste maanden van het jaar werd voor het eerst sinds 2024 opnieuw een opflakkering vastgesteld van de oversteken met small boats naar het Verenigd Koninkrijk. In de eerste week van maart werden 23 runners en 67 transmigranten gearresteerd.

Belga
Transmigranten

