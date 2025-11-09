De politiezone zal 170.000 euro investeren in de camera's. Al het inkomend en utgaand verkeer richting Roeselare en Izegem zal zo worden geregistreerd. Kurt Grymonprez, burgemeester van Izegem: "De technologie stelt ons in staat om rondtrekkende dadergroepen snel te detecteren en onmiddellijk te onderscheppen in of rond onze stad".

Naast het afrittencomplex wil politiezone RIHO ook in Hooglede camera's plaatsen. Die moeten helpen om vrachtwagens uit de dorpskern te houden.