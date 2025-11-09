Politiezone RIHO investeert 170.000 euro in automatische nummerplaatherkenning
Belga
Politiezone RIHO gaat investeren in ANPR camera's. Dat zijn camera's die automatisch nummerplaten herkennen. De camera's zullen onder andere geplaatst worden aan het afrittencomplex E403 in Roeselare-Rumbeke.
De politiezone zal 170.000 euro investeren in de camera's. Al het inkomend en utgaand verkeer richting Roeselare en Izegem zal zo worden geregistreerd. Kurt Grymonprez, burgemeester van Izegem: "De technologie stelt ons in staat om rondtrekkende dadergroepen snel te detecteren en onmiddellijk te onderscheppen in of rond onze stad".
Naast het afrittencomplex wil politiezone RIHO ook in Hooglede camera's plaatsen. Die moeten helpen om vrachtwagens uit de dorpskern te houden.
ANPR camera's
ANPR camera’s zijn intelligente camera’s die nummerplaten van voertuigen kunnen herkennen. Zo kan de politie snel en efficiënt data verzamelen en inzetten voor opdrachten zoals vluchtmisdrijven, geseinde voertuigen en gerechtelijke onderzoeken.
De plaatsing van de ANPR camera's wordt voorzien in 2026.