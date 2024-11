Politiezone Arro Ieper is op zoek naar getuigen in een onderzoek naar een poging tot ontvoering van een kind. Het incident gebeurde op 8 november in de Kattestraat te Staden tussen 15u20 en 18u10. De verdachte vluchtte weg en de politie is nu op zoek naar getuigen van het incident. Alle informatie kan u in onderstaand opsporingsbericht vinden.