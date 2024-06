Alles draait rond een performant camerasysteem op een gebouw in De Panne om transmigranten die met gammele bootjes in zee gaan te kunnen onderscheppen. Dat systeem is betaald door Groot-Brittannië. Dat is intussen door de onderzoekers ontmanteld. De Britten zijn ‘not amused’.

Bram Degrieck, burgemeester De Panne: “Het gaat om 800.000 euro die de politiezone ontvangt van de UK Border Force voor hun inzet en voor camerasystemen. Ik denk dat ze daar niet ‘amused’ mee zijn dat het systeem nu in een container of garagebox in Brussel ligt te roesten.”