Speurders van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) van de federale gerechtelijke politie zijn maandag binnengevallen op het gemeentehuis van De Panne en op het kantoor van de politiezone Westkust in Koksijde. Bij de huiszoeking werden de gsm's en laptops van zowel burgemeester Bram Degrieck als korpschef Nicholas Paelinck meegenomen.

Volgens Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van Degrieck, draait het onderzoek mogelijk rond een dossier van een beveiligingscamera in de strijd tegen mensensmokkel. Vier jaar geleden investeerden politiezone Westkust en De Panne, samen met de diensten van provinciegouverneur Carl Decaluwé, 30.000 euro in een infraroodcamera. Dankzij een superzoom kan die camera warmtebronnen op zee - transmigranten in kleine bootjes dus - vanop kilometers afstand detecteren. Een firma in Brussel die de camera leverde zou nu een tweede aanbesteding van een nog betere camera op korrel nemen met een klacht met burgerlijke partijstelling bij het parket in Brussel.