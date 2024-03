Degrieck zal de komende verkiezingen wel de lijst nog duwen. Maar hij zal daarna geen enkel mandaat meer opnemen. Wim Janssens is lijsttrekker en kandidaat burgemeester. Bram Degrieck: "Ik laat geen stuurloos schip achter. En ik heb vertrouwen in Wim. We zijn de voorbije jaren vrienden geworden. Ik zie hem als een capabele opvolger en dat geeft me rust."